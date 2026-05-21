‏دوو خامەگەی نەفت عراق داوەزیان وەخوەیان دوینن وەگەرد مەنین نرخیان لەبان خامەیل کەنداو

شەفەق نیوز- بەسرە

‏وەگەرد بەرزەوبوین نرخەیل نەفت جیهانی، ئمڕوو پەنجشەممە، کە بویە هووکار بەرزەوبوین گرێبەستەیل ئایندەی نەفت خام سەرەکیەیل جیهانی، نەفتە خامەیل عراق داوەزیانیگ کەم توومار کردن، باوجی نرخەیلیان هەر لە ئاست بەرزتریگ لە چەن نەفتیگ کەنداو مەن.

‏نەفت خام "تێکساس" ناوەڕاس ئەمریکی بەرزەو بوی ئەرا 99.27 دۆلار ئەرا هەر بەرمیل، وە زیادبویینیگ 1.01 دۆلار یا 1.03%، باوجی نەفت "برێنت" بەرزەو بوی ئەرا 105.96 دۆلار ئەرا هەر بەرمیل، وە زیادبوینیگ 0.94 دۆلار یا 0.90%.

‏لە عراق، نەفت خام "بەسرە"ی قورس داوەزیا ئەرا 106.85 دۆلار ئەرا هەر بەرمیل، وە کەمەوبوینیگ 0.76 دۆلار یا 0.71%، وەیجویرە نەفت خام "بەسرە"ی ناوەڕاسیش داوەزیا ئەرا 108.95 دۆلار ئەرا هەر بەرمیل، وە کەمەوبوین 0.69%.

‏وەبان داوەزیانەگە، نرخەیل نەفت خام عراقی هەر لە نرخەیل نەفتەیل کەنداو بەرزتر مەنەو، چوینکە نەفت "دوبەی" 105.34 دۆلار، و نەفت "عومان" 106.36 دۆلار، و نەفت "قەتەر"ی هشکانی 105.60 دۆلار، و نەفت "داس" ئیماراتی 105.85 دۆلار ئەرا هەر بەرمیل توومار کردن.

‏هەمیش ئۆپێک بەرزەو بوی ئەرا 118.13 دۆلار ئەرا هەر بەرمیل، وە زیادبوینیگ 1.26 دۆلار یا 1.08%، لەوەر وەردەوامی هەڵاوسان بازارەیل وزەی جیهانی.

