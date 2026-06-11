‏دوو تویشهاتن نوو تەو خوینوەربوین لە نەینەوا توومارکریا

شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏سەرچەوەیگ پزیشکی لە فەرمانگەی تەندروسی نەینەوا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە توومارکردن دوو تویشهاتن نوو وە تەو خوینوەربوین دوو گەنج لە تلعفەر و لای راس شار موسڵ، و وەیەیش شمارەی تویشهانەیل توومارکریاگ لە پارێزگاگە لەماوەی رووژەیل کۆتاییە بەرزوبوی ئەرا ئاستیگ نیگەرانکەر.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "گەنجیگ تەمەن 25 ساڵان خەڵک تلعفەر خوەرئاوای موسڵ لە بڕوور 4 حوزەیران چگەس ئەرا خەستەخانەی حەدبا کە گومانکریا تەوخوینوەربوین بیاشتوود، و نمونەیگ لە خوینی ئەرا تاقیگەی پزشکی گشتی ناوەندی لە بەغدا کلریا".

‏وتیش؛"ئەنجام وشکنینەگە ئمڕوو رەسیە و دەرچگە پۆزەتیڤە، دووپاتکەێد لە تویشهاتن وە تەوخوینوەربوین، و ئەرا چارەسەرکردن کلکریارە خەستەخانە".

‏سەرچەوەگە ئاشکراکرد "دویەم حالەت چوودەو ئەرا گەنجیگ تەمەن 31 ساڵانە خەڵک ناوچەی عکێدات لە لای راس شار موسڵ، لە بڕوار 9 تحوزەیران بریاگە ئەرا خەستەخانە جویر حالەتیگ گوماناوی، و نمونەیگ لە وشکنینی ئەرا بەغدا کلکریاس، وەرجە ئەوەگ ئمڕوو ئەنجامەگەی وە دووپاتکریاگی بوود".

‏دیاریکرد "دویەم بیماریش ئەرا خەستەخانەی شیفا کلکریا ئەرا وەدویاچکن حالەت تەندروسیەگەی و وەرگردن چارەسەر پێویست".

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