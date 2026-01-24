دوو برا هاناویان.. کوشیان و زەخمداری 4 کەس وە دوو رویداو هاتوچو لە دوو پارێزگای عراق

شەفەق نيوز- بەسرە/ ديالە

سەرچەوەیگ پزشکی لە پارێزگای بەسرە، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو برا لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو لە پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دوو برای گەنج وە رویداویگ هاتوچو ناوەین دوو ماشین نزیک خاڵ وەشکین سیدرە لە بەسرە گیانیان لەدەسان، دویای هیزگردن ئاگر لەناو یەکیگ لە ماشینەیل.

سەرچەوەگە وتیش: تەرم دوو قوربانیەگە ئەرا خەسەخانەی زوبێر بریا، و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کریا.

لە پارێزگای دیالە، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا کە رویداویگ هاتوچو بویە هوکار کوشیان پیاییگ لەناو تەمەن شەس ساڵە، و زەخمداری کەسیگ ترەک.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پیاییگ خانەنشین لەناو تەمەن شەس ساڵە گیانی لەدەسدا، و کەسیگیش زەخمدار بوی لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو ناوەین دوو ماشین یەکیگ مارکەی (لانسەر) و ئەوەکە (ئەمپالا)ی تەکسی کە رانندە زەخمدارەگەی خەڵک پارێزگای کەرکوکە، لە چواڕیان سادە دەورگرد شار بەعقووبە ناوەند پارێزگای دیالە.

سەرچەوەگە وتیش: مەفرەزەیل پولیس رەسینە شوین رویداوەگە و زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانە برد، و قوربانیەگە ئەرا پزشک دادوەری، و لێکولینەوە لە رویداوەگە واز کرد.