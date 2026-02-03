دوو پارێزگای عراقی دانە لوو پارێزگایەیل ترەک وە راگەیانن پشوو فەرمی سوو
شەفەق نیوز ـ نەجەف/واست
هەردوگ پارێزگای نەجەف و واست و شمارەیگ پارێزگای ترەک لە باشوور و ناوڕاس عراق، دەوام فەرمی سوو چوارشەممە پشوو راگەیانن، و بڕیگیان ئمڕوو سێشەممەش کردنە پشوو جویر کەربەلا وەبوونەی زیارەت نیمەی شەعبان یاد لەداڵگبوین ئیمام دوانزەیەم محەمەد کوڕ حەسەن ئەلمەهدی.
هەریەک لە پارێزگایەیل: بابل و دیالە و میسان و کەربەلا و زیقار دەوام فەرمی سوو چوارشەممە وەو بوونە پشوو راگەیانن.
موسلمانەیل شیعە مەزهەو عاق ساانە لەنیمەی شەعبان لە مەزارگەی ئیمام حسێن لە کەربەلا یاد لەداڵگبوین ئیمام محەمەد ئەلمەهدی کەن، کە ئیمام دوانزەیەمین شیعەیل ئیمامیە، لەهەمان وەخت پلانیگ ئەمنی و خزمەتگوزاری و تەندروسی گشتگیر پیشکەش کرێد.