‏دوو پارێزگای عراقی دانە لوو پارێزگایەیل ترەک وە راگەیانن پشوو فەرمی سوو

شەفەق نیوز ـ نەجەف/واست

‏هەردوگ پارێزگای نەجەف و واست و شمارەیگ پارێزگای ترەک لە باشوور و ناوڕاس عراق، دەوام فەرمی سوو چوارشەممە پشوو راگەیانن، و بڕیگیان ئمڕوو سێشەممەش کردنە پشوو جویر کەربەلا وەبوونەی زیارەت نیمەی شەعبان یاد لەداڵگبوین ئیمام دوانزەیەم محەمەد کوڕ حەسەن ئەلمەهدی.

‏هەریەک لە پارێزگایەیل: بابل و دیالە و میسان و کەربەلا و زیقار دەوام فەرمی سوو چوارشەممە وەو بوونە پشوو راگەیانن.

‏موسلمانەیل شیعە مەزهەو عاق ساانە لەنیمەی شەعبان لە مەزارگەی ئیمام حسێن لە کەربەلا یاد لەداڵگبوین ئیمام محەمەد ئەلمەهدی کەن، کە ئیمام دوانزەیەمین شیعەیل ئیمامیە، لەهەمان وەخت پلانیگ ئەمنی و خزمەتگوزاری و تەندروسی گشتگیر پیشکەش کرێد.

‏