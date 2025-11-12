دوو پارێزگا دەوام فەرمی سوو پەنجشەممە کەنە پشوو
شەفەق نیوز ـ کەرکوک/ سەڵاحەدین
کەرکوک و سەڵاحەدین، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیانن دەوام فەرمی سوو پەنجشەممە پشووی فەرمیە.
بەدر ئەلفەحەل پارێزگار سەڵاحەدین لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بڕیار پەکخستن دەوام فەرمی ئەرا سوو پەنجشەممە دریا، بیجگە فەرمانگە خزمەتگوزارییەیل.
وتیش: ئەوەیش ئەرا تەواوکردن بردن سەندووقەیل دەنگدان و ئامرازەیل هونەری و چووڵکردن ئەو مەکتەوەیلە کە جویر بنکەیل دەنگدان وەکارهاوریان.
لە کەرکوک، پارێزگار رێبوار تەها بڕیاردا "دەوام فەرمی سوو پەنجشەممە پشوو بوود".
وتیش "پشووەگە ئەرا پێزانین ئەو تەقەلا گەپەی فەرمانبەرەیل دەوڵەت و ستاف پەروەردەیی هات، کە وە دڵسۆزی کارکردن ئەرا تەواوکردن پرۆسەی هەڵوژاردن وە سەرکەفتی لە پارێزگاری ئەزیزمان".