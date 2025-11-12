‏دوو پارێزگا دەوام فەرمی سوو پەنجشەممە کەنە پشوو

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک/ سەڵاحەدین

‏کەرکوک و سەڵاحەدین، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیانن دەوام فەرمی سوو پەنجشەممە پشووی فەرمیە.

‏بەدر ئەلفەحەل پارێزگار سەڵاحەدین لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بڕیار پەکخستن دەوام فەرمی ئەرا سوو پەنجشەممە دریا، بیجگە فەرمانگە خزمەتگوزارییەیل.

‏وتیش: ئەوەیش ئەرا تەواوکردن بردن سەندووقەیل دەنگدان و ئامرازەیل هونەری و چووڵکردن ئەو مەکتەوەیلە کە جویر بنکەیل دەنگدان وەکارهاوریان.

‏لە کەرکوک، پارێزگار رێبوار تەها بڕیاردا "دەوام فەرمی سوو پەنجشەممە پشوو بوود".

‏وتیش "پشووەگە ئەرا پێزانین ئەو تەقەلا گەپەی فەرمانبەرەیل دەوڵەت و ستاف پەروەردەیی هات، کە وە دڵسۆزی کارکردن ئەرا تەواوکردن پرۆسەی هەڵوژاردن وە سەرکەفتی لە پارێزگاری ئەزیزمان".

