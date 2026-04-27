دووارە دەسەوکارەوبوین گەشتە ئاسمانییەیل لە فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کەرکووک

2026-04-27T13:21:10+00:00

شەفەق نیوز - کەرکووک

ئیدارەی فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کەرکووک، ئمڕوو دوشەممە، راگەیان لە دووارە دەسکردن وە گەشتە ئاسمانییەیل لەناوەین ئەنقەرە و کەرکووک، لە سەرەتای مانگ ئایندەو.

 ئیدارەی فڕۆکەخانەگە، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئامادەیی تەواویگ دیرێد ئەرا پێشوازیکردن لە گەشتەیل وەپەی باڵاترین پێوەرەیل بیوەیی و رێکخستن.

بەیاننامەگە باس کرد و وت: کە چەوەڕی کریەێد خشتەی گەشتەیل وە شیوەیگ پلە وە پلە گلەو بخوەن ئەرا رەوش ئاسایی خوەیان لە ماوەی ئایندە، وە شیوەیگ کە مسۆگەر رێکخستن جویلەی ئاسمانی و جیوەجیکردن خوازینەیل گەشتیارەیل بکەێد.

ئیدارەی فڕۆکەخانەگە داوا لە گشت گەشتیارەیل کرد ئەرا "چەودیاریکردن نووەوکردنەیلە لەڕێ کەناڵە فەرمییەیلەو، و پەیوەندیکردن وەگەرد کۆمپانیایل فڕۆکەوانی ئەرا وەدەسهاوردن وردەکارییەیل گەشتەیل و وەختەیلیان".

