دووارە.. تەم فرۆکەخانەیل عراق پەکخەێد و گەشتەیل ئاسمانی وسنێد
شەفەق نیوزـ بەغدا
گەشتەیل ئاسمانی دوارە ئمڕووە دووشەممە، لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا پەکیکەفت، لە ئەنجام شەپوولیگ تەم کە شمارەیگ شارەیل عراق لەناویان پایتەخت، بویە مدوو کەمەوبوین ئاست نوڕین ئاسۆیی و پەکخسن جویلەی گەشە ئاسمانیەیل.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، کەشوهەواگە بویەسە مدوو وسانن گەشتەیل فرۆکەخانەگە وە شیوەی وەختانە.
فرۆکەخانەیل عراق لە ماوەی چەن رووژ گوزەشتە وسانن وە خوەیان دین وە مدوو دوارەوبوین تەم، گیچەڵ ئەرا گەشتەیل دروسکردیە زیاتر لە جاریگ لە ناو فرۆکەخانەی بەغدا و بەسرە، بویەسە هووکار دویاخسن خشتی گەشتەیل.