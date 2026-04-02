‏دوای ١١ ساڵ بەسیان.. عراق و ئیران سنوور "وەلید" وە فەرمی واز کردن

‏ فەریق عومەر عەدنان وائیلی، سەرۆک دەسەی دەروازەیل سنووری، ئمڕوو پەنجشەممە، سنوور "وەلید" لە ناونی عراق و سوریا واز کرد، یەیش لە دویای ئەوەگ بەسیانی ئەرا زیاتر لە 11 ساڵ ە وە هووکار بارودۆخ ئەمنی لە ساڵ 2014.

‏مەراسیم وازکردن سنوورەگە وە ئامادەبوینن قوتەیبە ئەحمەد بەدەوی، سەرۆک دەسەی گشتی دەروازەیل و گومرگ سوریا، و ثامر قاسم داود، وەڕێوەبەر گشتی گومرگ عراق، وەگەرد شمارەیگ لە سەرکردەیل ئەمنی وەڕێوە چی.

‏وەگەرد یەکەم چرکەیل وازکردن سنوورەگە، تانکەرەیل نەفت وە مەبەست کلکردن لە عراقەو وەرەو سوریا چگنە ناو، یەیش نیشانەی زینگبوین دەمار ئابووری گرنگیگە کە ساڵان فرەیگ بوی پەکی کەفتوید

‏وائیلی لە قسەیگ رووژنامەوانی دووپاتکرد، حکومەت وەرەودەمە ئەرا دووارە ئامادەکردن و پەرەپێدان دەروازەیل سنووری وەپای بەرزترین پەیمانەیل تەکنیکی و ئیداری، تا ئاسانکاری و وەردەوامی لە کارەیل و جڵەوکردن ئاڵوگۆڕ بازرگانی و هاتوچوێ گەشتیارەیل مسۆگەر بکەێد.

‏لە لای خوەیەو، سەرۆک دەسەی دەروازەیل سوریا دیاری کرد کە هەوڵ دەن ئەرا وازکردن سنوور (یەعربیە/ رەبیعە) لە یەکەم مانگ ئایار ئایندە، تا هاوکاری ئابووری ناوەن هەر دوگ وڵاتەگە زیای بکەێد.

‏ وائیلی ئاشکرایکرد، دەروازەیل سنووری دەرەوچەی ئابووری عراقن وەرەو وڵاتەیل دەوروگەرد و هووکاریگن ئەرا وەهێزکردن پەیوەندییەیل دووقۆڵی و دابینکردن داهات دارایی ئەرا پارێزگایل.