دوای ١١ ساڵ بەسیان.. عراق و ئیران سنوور "وەلید" وە فەرمی واز کردن
شەفەق نیوز - بەغداد
فەریق عومەر عەدنان وائیلی، سەرۆک دەسەی دەروازەیل سنووری، ئمڕوو پەنجشەممە، سنوور "وەلید" لە ناونی عراق و سوریا واز کرد، یەیش لە دویای ئەوەگ بەسیانی ئەرا زیاتر لە 11 ساڵ ە وە هووکار بارودۆخ ئەمنی لە ساڵ 2014.
مەراسیم وازکردن سنوورەگە وە ئامادەبوینن قوتەیبە ئەحمەد بەدەوی، سەرۆک دەسەی گشتی دەروازەیل و گومرگ سوریا، و ثامر قاسم داود، وەڕێوەبەر گشتی گومرگ عراق، وەگەرد شمارەیگ لە سەرکردەیل ئەمنی وەڕێوە چی.
وەگەرد یەکەم چرکەیل وازکردن سنوورەگە، تانکەرەیل نەفت وە مەبەست کلکردن لە عراقەو وەرەو سوریا چگنە ناو، یەیش نیشانەی زینگبوین دەمار ئابووری گرنگیگە کە ساڵان فرەیگ بوی پەکی کەفتوید
وائیلی لە قسەیگ رووژنامەوانی دووپاتکرد، حکومەت وەرەودەمە ئەرا دووارە ئامادەکردن و پەرەپێدان دەروازەیل سنووری وەپای بەرزترین پەیمانەیل تەکنیکی و ئیداری، تا ئاسانکاری و وەردەوامی لە کارەیل و جڵەوکردن ئاڵوگۆڕ بازرگانی و هاتوچوێ گەشتیارەیل مسۆگەر بکەێد.
لە لای خوەیەو، سەرۆک دەسەی دەروازەیل سوریا دیاری کرد کە هەوڵ دەن ئەرا وازکردن سنوور (یەعربیە/ رەبیعە) لە یەکەم مانگ ئایار ئایندە، تا هاوکاری ئابووری ناوەن هەر دوگ وڵاتەگە زیای بکەێد.
وائیلی ئاشکرایکرد، دەروازەیل سنووری دەرەوچەی ئابووری عراقن وەرەو وڵاتەیل دەوروگەرد و هووکاریگن ئەرا وەهێزکردن پەیوەندییەیل دووقۆڵی و دابینکردن داهات دارایی ئەرا پارێزگایل.