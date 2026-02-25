دوارە وازکردن گەشتەیل فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا
شەفەق نیوز - بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی راگەیان، ئیوارەی ئمڕوو چوارشەممە، دوارە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا وازکریا لەدویای بەسیانی لە دویەشەو سێشەممەوە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "لەدویای خاسەوکردن ئەو پەککەفتنەیلە کە دویەشەو لەناو فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا رویدا، گۆرەپان فڕین وازەوکریا دەسکریا وە گەشتیەیل هاتن و چگن".
سەرچەوەیگ ئەمنی، شەوەکی شەفەق ئمڕوو چوارشەممە خەوەردا لە گیچەڵ کەفتنەوەر رووشناییەیل گۆرەپان فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا کە فرۆکەیل سەر وە کڕ ئاسمانی تورکیا کە لە ئيستەنبوڵەو هاتوین ناچارکرد گلەوبخوەن.