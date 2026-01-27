دزین زیاتر لە نیم ملیار دینار لە بانکیگ حکومی لە بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا یەکیگ لە لقەگان بانک رافیدەین "حکومی" لە بەغدای پایتەخت رویوەروی دزین بڕ پویل گەپیگ بویە کە وە زیاتر لە نیم ملیار دینار عراقی مەزەنە کرێد.
سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، چۆنیەتی دزینەگە تائیرنگە رووشن نییە، چۆنیەتی ئەنجامداین و لایەنەین کە دەسدیرن لەلی نەزانریاس، بیجگە لە چۆنیەتی کیشان ئێ بڕ پویلە بی ئەوەگ هەس وەپی بکرێد یا دەسنیشان بکرێد.
دیاریکرد، رویداوەگە گیچەڵ ئیداری و لاوازی رێکارەیل چەودێری و وەدویاچگن ناو ئەو لقە دەرخەێد، یەیش گومان و پرسیار جدی لەبان ئاست حوکمڕانیی دارایی پەیراوکریاگ دروسکەێد.
سەرچەوەگە دیاریکرد، هەوەجە کەێد لایەنەیل چەودێری و دەسەی دەسپاکی لێکۆڵینەوەی دەسوەجی وازبکەن، رێکارەیل وشکینەیل مەیدانی و بکەن لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە بکەن وە ئامانج ئاشکراکردن راسی و لێپێچینەوە وەرد کەسەیل کەموکوڕ و ئەوانەگ دەسدیرن لە پاراستن پویل گشتی.