‏دزین زیاتر لە نیم ملیار دینار لە بانکیگ حکومی لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا یەکیگ لە لقەگان بانک رافیدەین "حکومی" لە بەغدای پایتەخت رویوەروی دزین بڕ پویل گەپیگ بویە کە وە زیاتر لە نیم ملیار دینار عراقی مەزەنە کرێد.

‏سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، چۆنیەتی دزینەگە تائیرنگە رووشن نییە، چۆنیەتی ئەنجامداین و لایەنەین کە دەسدیرن لەلی نەزانریاس، بیجگە لە چۆنیەتی کیشان ئێ بڕ پویلە بی ئەوەگ هەس وەپی بکرێد یا دەسنیشان بکرێد.

‏دیاریکرد، رویداوەگە گیچەڵ ئیداری و لاوازی رێکارەیل چەودێری و وەدویاچگن ناو ئەو لقە دەرخەێد، یەیش گومان و پرسیار جدی لەبان ئاست حوکمڕانیی دارایی پەیراوکریاگ دروسکەێد.

‏ سەرچەوەگە دیاریکرد، هەوەجە کەێد لایەنەیل چەودێری و دەسەی دەسپاکی لێکۆڵینەوەی دەسوەجی وازبکەن، رێکارەیل وشکینەیل مەیدانی و بکەن لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە بکەن وە ئامانج ئاشکراکردن راسی و لێپێچینەوە وەرد کەسەیل کەموکوڕ و ئەوانەگ دەسدیرن لە پاراستن پویل گشتی.

‏