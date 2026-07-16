‏درۆنیگ لەیەکەودەێد وەرد بارهەڵگریگ نەفت هەڵگر لە بەسرە.. بەندەرەیل دووپاتکەێد: جموجویل هەناردەیل وەردەوامە

شەفەق نيوز- بەسرە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەەردا لە یەکەوداین درۆنیگ نەناسریاگ وەرد بارهەڵگر نەفتیگ لە بەندەر بەسرەی نەفتی، وەبی تەقینەوە یا زەرەد.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ بارهەڵگر (Supreme Prosperity) بەیداخ لیبیری بەرزەوکردوید و توانای بارکردن دوو میلیۆن بەرمیل نەفتی دیرێد، لە کنار شمارە (1) لە بەندەر نەفتی بەسرە بوی، هنای درۆنەگە وەخوارکەفتیە، دووپاتکرد هویچ زەردیگ گیانی یا مادی توومارنەکریاس.

‏لای خوەیاو سەرچەوەیگ لە کۆمپانیای بەندەر لراقیەیل وە ئاژانسەگەمان وت: هویچ وسیانیگ لە کارەیل هەناردەکردن یا کارکردن لە بەندەر بەسرە نییە، بارودۆخ هامشوو وەشیوەی سروشتيە".

‏

‏