درۆنیگ لەیەکەودەێد وەرد بارهەڵگریگ نەفت هەڵگر لە بەسرە.. بەندەرەیل دووپاتکەێد: جموجویل هەناردەیل وەردەوامە
شەفەق نيوز- بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەەردا لە یەکەوداین درۆنیگ نەناسریاگ وەرد بارهەڵگر نەفتیگ لە بەندەر بەسرەی نەفتی، وەبی تەقینەوە یا زەرەد.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ بارهەڵگر (Supreme Prosperity) بەیداخ لیبیری بەرزەوکردوید و توانای بارکردن دوو میلیۆن بەرمیل نەفتی دیرێد، لە کنار شمارە (1) لە بەندەر نەفتی بەسرە بوی، هنای درۆنەگە وەخوارکەفتیە، دووپاتکرد هویچ زەردیگ گیانی یا مادی توومارنەکریاس.
لای خوەیاو سەرچەوەیگ لە کۆمپانیای بەندەر لراقیەیل وە ئاژانسەگەمان وت: هویچ وسیانیگ لە کارەیل هەناردەکردن یا کارکردن لە بەندەر بەسرە نییە، بارودۆخ هامشوو وەشیوەی سروشتيە".