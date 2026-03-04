‏درۆنیگ پەلامار بنکەی ڤکتۆریا دەێد لەناو فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا درۆنیگ بنکەی ڤکتۆریا لەناو فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا گردە ئامانج وە بی توومارکردن زەخمداری.

‏شەو یەکشەممە وەبان دووشەممە، سیستەم وەرگیری ئاسمانی بنکەی ڤکتۆریا ناسریاگ وە سەنتەر پاڵپشتی لۆجستیکی ئەمریکی نزیک فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا توەنست درۆنیگ وەخواربخەێد وەبی توومارکردن زەخمداری.

‏پیشهاتەیل لەوەختیگە ناوچەگە و وڵات وەدەس گرژییگ ئەمنی ئەوزەڵکردی و دوارەوبوی تەقەلایەیل ئەرا وە ئامانجگردن پێگەی سەربازی لەری درۆنەو ناڵێد، وەرد ئەوزەڵکردن ئەو جەنگە ناوچەییە کە لە روو شەممە دویای ئۆپەراسیۆنیگ ئەمریکی-ئیسرائیلی لە ناوخوەی ئیران تەقیەو، و کاردانەوەی ئیران و بەشداریکردن گروپەیل چەکدارەیل عراقی وەدویای خوەی هاورد.

‏