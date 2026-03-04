درۆنیگ پەلامار بنکەی ڤکتۆریا دەێد لەناو فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا درۆنیگ بنکەی ڤکتۆریا لەناو فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا گردە ئامانج وە بی توومارکردن زەخمداری.
شەو یەکشەممە وەبان دووشەممە، سیستەم وەرگیری ئاسمانی بنکەی ڤکتۆریا ناسریاگ وە سەنتەر پاڵپشتی لۆجستیکی ئەمریکی نزیک فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا توەنست درۆنیگ وەخواربخەێد وەبی توومارکردن زەخمداری.
پیشهاتەیل لەوەختیگە ناوچەگە و وڵات وەدەس گرژییگ ئەمنی ئەوزەڵکردی و دوارەوبوی تەقەلایەیل ئەرا وە ئامانجگردن پێگەی سەربازی لەری درۆنەو ناڵێد، وەرد ئەوزەڵکردن ئەو جەنگە ناوچەییە کە لە روو شەممە دویای ئۆپەراسیۆنیگ ئەمریکی-ئیسرائیلی لە ناوخوەی ئیران تەقیەو، و کاردانەوەی ئیران و بەشداریکردن گروپەیل چەکدارەیل عراقی وەدویای خوەی هاورد.