درۆنیگ خوەیکوشی پەلامار بارەگایگ حەشد شەعبی دەێد لە باکوور موسڵ (وینە)
شەفەق نيوز - نەینەوا
سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو جمعە، خەوەردا کە بارەگایگ حەشد شەعبی کەفتە وەر پەلامار سەرچەوە نادیاریگ وە درۆن لە قەزای تەلکێف باکوور شار موسڵ.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: درۆنیگ دویای نیمەڕو ئمڕوو پەلامار بترومای لیوای 50 دا لە حەشد شەعبی لە ئاوای قرية باتنايا سەروە قەزای تەلکێف باکوور موسڵ.
سەرچەوەگە وتیش: هیچ زەخمدارییگ لە ئەنجام ئەو رویداوە توومار نەکریا، و زەرەد وە شوینەگە رەسانیە.
دیاری کرد کە لایەنەیل پەیوەندیدار دەسکردن وە لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە.
ئاژانس شەفەق نیوز وینەیلیگ بڵاو کەێد کە شوین کەفتن ئەو درۆنە نشان دەن.