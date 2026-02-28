درویژەوکردن ماوەی بەسانن ئاسمان عراق و هەڵسەنگاندن دۆخەگە ساعەت وە ساعەت
شەفەق نيوز- بەغداد
سەرچەوەیگ عراق، ئمڕوو شەممە، راگەیان بڕیار بەسانن کڕ ئاسمانی عراق تا ساعەت 12ی نیمەڕو سوو درویژەوکریا، وە مەرجیگ دۆخەگە ساعەت وە ساعەت وەپای ئاڵشتبوینەیل هەڵسەنگاندن ئەرای کرێد.
لە گوزەشتە دەسەڵاتدارەیل عراق بسانن ئاسمان وڵات ئەرا گشت فرۆکەیل هاتگ و دەرچگ و رەدبوی وە شیوەی "وەختانە و خوەیپارێزی" راگەیان ئەرا ماوەی دوو ساعەت وەرد دووپاتکردن لەبان وەپیاچگن وە بڕیارەگە وەپای ئەوزەڵکردنەیل.
ناوچەگە گرژیی سەربازی بی وینە وەخوەی دوینێد، یەیش دویای ئەوەگ ئیسرائیل و ئەمریکا پەلامار ئیران دان و ئیرانیش لەوەرانوەر پەلامار شارەیل ئیسرائیل و چەن شاریگ ترەک دا لەناوچەگە.