‏درویژەوکردن ماوەی بەسانن ئاسمان عراق و هەڵسەنگاندن دۆخەگە ساعەت وە ساعەت

2026-02-28T11:18:17+00:00

شەفەق نيوز- بەغداد 

‏سەرچەوەیگ عراق، ئمڕوو شەممە، راگەیان بڕیار بەسانن  کڕ ئاسمانی عراق تا ساعەت 12ی نیمەڕو سوو درویژەوکریا، وە مەرجیگ دۆخەگە ساعەت وە ساعەت وەپای ئاڵشتبوینەیل هەڵسەنگاندن ئەرای کرێد.

‏ لە گوزەشتە دەسەڵاتدارەیل عراق بسانن ئاسمان وڵات ئەرا گشت فرۆکەیل هاتگ و دەرچگ و رەدبوی وە شیوەی  "وەختانە و خوەیپارێزی" راگەیان ئەرا ماوەی دوو ساعەت وەرد دووپاتکردن لەبان وەپیاچگن وە بڕیارەگە وەپای ئەوزەڵکردنەیل.

‏ ناوچەگە گرژیی سەربازی بی وینە وەخوەی دوینێد، یەیش دویای  ئەوەگ ئیسرائیل و ئەمریکا پەلامار ئیران دان و ئیرانیش لەوەرانوەر پەلامار شارەیل ئیسرائیل و چەن شاریگ ترەک دا لەناوچەگە.

