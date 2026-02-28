‏درویژەوکردن ماوەی بەسانن ئاسمان عراق و هەڵسەنگاندن دۆخەگە ساعەت وە ساعەت

شەفەق نيوز- بەغداد

‏سەرچەوەیگ عراق، ئمڕوو شەممە، راگەیان بڕیار بەسانن کڕ ئاسمانی عراق تا ساعەت 12ی نیمەڕو سوو درویژەوکریا، وە مەرجیگ دۆخەگە ساعەت وە ساعەت وەپای ئاڵشتبوینەیل هەڵسەنگاندن ئەرای کرێد.

‏ لە گوزەشتە دەسەڵاتدارەیل عراق بسانن ئاسمان وڵات ئەرا گشت فرۆکەیل هاتگ و دەرچگ و رەدبوی وە شیوەی "وەختانە و خوەیپارێزی" راگەیان ئەرا ماوەی دوو ساعەت وەرد دووپاتکردن لەبان وەپیاچگن وە بڕیارەگە وەپای ئەوزەڵکردنەیل.

‏ ناوچەگە گرژیی سەربازی بی وینە وەخوەی دوینێد، یەیش دویای ئەوەگ ئیسرائیل و ئەمریکا پەلامار ئیران دان و ئیرانیش لەوەرانوەر پەلامار شارەیل ئیسرائیل و چەن شاریگ ترەک دا لەناوچەگە.