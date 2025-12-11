درویژەوکردن پەکخسن گەشتەیل ئاسمانی لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا
2025-12-11T08:20:08+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا وە درویژەوکردن وسانن گەشتەیل ئاسمانی لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئیدارەی فرۆکەخانەگە بڕیاردا پەکخسن گەشتەیل ئاسمانی تا ساعەت دوو نیمەڕوو درویژەوبکەێد".
وتیش "بڕیارەگە لەوەر بەدی کەشوهەوایە، کە مەودای نوڕین ئەرا 200 مەتر داوەزیاس".
وەزارەت گواستنەوە، دویەشەو چوارشەممە، راگەیان گەشتەیل فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا وە شیوەی وەختانە وسیاس لە ئەنجام بەدی کەشوهەوا.