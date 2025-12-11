‏درویژەوکردن پەکخسن گەشتەیل ئاسمانی لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا وە درویژەوکردن وسانن گەشتەیل ئاسمانی لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئیدارەی فرۆکەخانەگە بڕیاردا پەکخسن گەشتەیل ئاسمانی تا ساعەت دوو نیمەڕوو درویژەوبکەێد".

‏وتیش "بڕیارەگە لەوەر بەدی کەشوهەوایە، کە مەودای نوڕین ئەرا 200 مەتر داوەزیاس".

‏وەزارەت گواستنەوە، دویەشەو چوارشەممە، راگەیان گەشتەیل فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا وە شیوەی وەختانە وسیاس لە ئەنجام بەدی کەشوهەوا.

