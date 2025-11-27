‏داەزیان خام بەسرە وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە جیهان

2025-11-27T08:16:09+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏نرخ نەفت خام بەسرە وە قورس و ناوڕاس، ئمڕوو پەنجشەممە، داوەزیا وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهان.

‏نرخ نەفت خام قورس بەسرە 32 سەنت داوەزیا یەکسانە وە  رێژەی  0.54%‎‎ رەسیە 59.39 دۆلار، هەمیش خام ناوڕاس  32 سەنت و وە رێژەی 0.52% داوەزیا رەسیە ‎ 61.14 دۆلار.

‏یەیش لە وەختیگ  نرخ نەفت لەبان ئاست جیهان داوەزیاس، وە مدوو مەزەنەیل راگەیاندن ئاگربەسی لە ناوەین روسیا و ئۆکرانیا، کە هاتێ ریگە خوەشکەر بوی ئەرا سزاداین خوەرئاوایەیل  لەبان دابینکردن نەفت روسیا."

‏"نەفت برێنت $٦٢.٧٥ دۆلاری توومارکرد، لە وەختیگ نەفت خام ئەمریکی رەسیە $٥٨.٣٨ دۆلار."

