داوەزین تیژیگ لە هەناردەیل عراق ئەرا ئوردن لە ماوەی 2026

شەفەق نیوز - عەممان

داتایەیل بازرگانی دەیشتەکی ئوردنی ئەرا پەنج مانگ یەکەم لە ساڵ 2026، جیگیربوین هەناردەیل ئوردنی ئەرا عراق نشان دان، لە وەرانوەر داوەزینیگ گەورە لە هاوردەیل ئوردنی لە عراق، لە وەراورد وە خود ماوە لە ساڵ 2025.

و وەپای داتایەیل، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئاگاداری بۊ، بڕ هەناردەیل ئوردنی ئەرا عراق رەسیە 381 ملیۆن دینار ئوردنی لە ماوەی پەنج مانگ یەکەم لە ساڵ 2026، لە وەراورد وە 377 ملیۆن دینار لە خود ماوە لە ساڵ 2025، و گەشەیگ کەم وە ریژەی 1.1 لەسەد توومار کرد.

لە وەرانوەر ئەوە، بڕ هاوردەیل ئوردنی لە عراق ئەرا 32 ملیۆن دینار ئوردنی داوەزی، لە وەراورد وە 81 ملیۆن دینار لە خود ماوە لە ساڵ 2025، وە داوەزینیگ کە ریژەگەی رەسیە 60.5 لەسەد.

عراق وە یەکیگ لە دیارترین هاوبەشەیل بازرگانی ئەرا ئوردن دەریەێدە ئەژمار لەناو چوارچیوەی ناوچەی بازرگانی ئازاد عەرەبی گەورە، وەگەرد وەردەوامبۊن هامشوو بازرگانی ناوەین هەردوگ وڵاتەگە، لەبان ئەو ئاڵشتکارییەیلە کە بازرگانی هەرێمی لە ماوەی ئی ساڵە وەخوەی دی.

جی باسە کە 100 دۆلار ئەمریکی یەکسانە وە نزیکەی 70 دینار ئوردنی.