‏داوەزیان نەفت خام بەسرە هاو وەخت وەگەرد داوەزیان نەفت لەبان ئاست جیهان

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، داەزیا وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازارەیل جەهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە 38 سەنت و وە رێژەی 0.66%‎‎ داوەزیا و رەسیە 57.35 دۆلار،نرخ خام ناوڕاس بەسرەش 38 سەنت و وە رێژەی 0.64% داوەزیا و رەسیە 59 دۆلار.

‏نرخ نەفت لە بان ئاست جیهان داوەزیا ئەرا زیایکردن زەردەیل دانیشتن وەرین، وەگەرد وەردەوامبوین ئەگەر رێکەفتن ئاشتی ناوەین روسیا و ئۆکرانیا، مەزەنەی سوککردن سزایەیل.

‏نەفت برێنت رەسیە 60.24 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلێک نەفت تەکساس ئەمریکی رەسیە 56.50 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

