‏داوەزیان نوویگ خام ناوراس و قورس بەسرە

‏شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏هەردووگ خام قورس و ناوڕاس لە کۆتایی هەفتەی وەرین وە رێژەی 2% داوەزیان.

‏خام قورس بەسرە لە کۆتا دانشتنی وە بڕ 56 سەنت داوەزیا رەسیە 103.86 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلگ، ئەرا هەر بەرمیلیگ، 2.31 دۆڵار داوەزیا، وە رێژەی 2.18% لە نرخ هەفتانەی.

‏هەمیش خام ناوڕاس بەسڕە وە بڕ 56 سەنت داوەزیا رەسیە 106.96 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، زەرد هەفتانەی رەسیە 1.31 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ سا وە رێژەی 1.21%.

‏داوەزیان خام بەسڕە هاوکاتە وەگەرد داوەزیان برنت و تەکساس ئەمریکس لە هەفتەگە، لەناوەین بانوخوارکردن بازاڕ نەفت و ئاڵشتبوین مەزەنەیل پەیوەنیدار وە دابینکاریەیل و داواکاری جیهانی.

‏