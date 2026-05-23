‏داوەزیان نوویگ خام ناوراس و قورس بەسرە

2026-05-23T08:09:25+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏هەردووگ خام قورس و ناوڕاس لە کۆتایی هەفتەی وەرین وە رێژەی  2% داوەزیان.

‏خام قورس بەسرە لە کۆتا دانشتنی وە بڕ 56 سەنت داوەزیا رەسیە  103.86 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلگ، ئەرا هەر بەرمیلیگ،  2.31 دۆڵار داوەزیا، وە رێژەی 2.18% لە نرخ هەفتانەی.

‏هەمیش خام ناوڕاس بەسڕە وە بڕ 56 سەنت داوەزیا  رەسیە 106.96 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ،  زەرد هەفتانەی رەسیە  1.31 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ سا وە رێژەی  1.21%.

‏داوەزیان خام بەسڕە هاوکاتە وەگەرد داوەزیان برنت و تەکساس ئەمریکس لە هەفتەگە، لەناوەین بانوخوارکردن بازاڕ نەفت و ئاڵشتبوین مەزەنەیل پەیوەنیدار وە دابینکاریەیل و داواکاری جیهانی.

