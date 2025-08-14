داوەزیان نرخ نەفت زیاتر لە یەک دۆلار

شەفەق نیوز ــ وەدویاچگن

نرخ نەفت قورس و ناوڕاس، ئمڕوو پەنجشەممە، زیاتر لە یەک دۆلار داوەزیا.

نرخ خام قورس بەسرە 92 سەنت داوەزیا کەیسانە وە  1.40%‎‎ رەسیە 64.65 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاسیش 92 سەنت داوەزیا وە رێژەی  1.34% ‎رەسیە 67.90 دۆلار .

نرخ نەفت ئمڕوو کەمیگ بەرزەوبوی، هازەگەی وەدەس هاورد لەدویای شەپول فروشتنەیل وەرین، وەرد بەرزەوبوین رخداری ناو بازاڕ وە مدوو کوبوینەوەی ناوەین سارۆک ئەمریکا دۆناڵد ترامپ و سەرۆک روسیا فلادمیر پوتین.

نرخ خام برنت رەسیە  65.91 دۆلار، نرخ خام ئەمریکیش رەسیە  62.89 دۆلار.

