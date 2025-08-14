داوەزیان نرخ نەفت زیاتر لە یەک دۆلار
2025-08-14T07:43:53+00:00
شەفەق نیوز ــ وەدویاچگن
نرخ نەفت قورس و ناوڕاس، ئمڕوو پەنجشەممە، زیاتر لە یەک دۆلار داوەزیا.
نرخ خام قورس بەسرە 92 سەنت داوەزیا کەیسانە وە 1.40% رەسیە 64.65 دۆلار، و نرخ خام ناوڕاسیش 92 سەنت داوەزیا وە رێژەی 1.34% رەسیە 67.90 دۆلار .
نرخ نەفت ئمڕوو کەمیگ بەرزەوبوی، هازەگەی وەدەس هاورد لەدویای شەپول فروشتنەیل وەرین، وەرد بەرزەوبوین رخداری ناو بازاڕ وە مدوو کوبوینەوەی ناوەین سارۆک ئەمریکا دۆناڵد ترامپ و سەرۆک روسیا فلادمیر پوتین.
نرخ خام برنت رەسیە 65.91 دۆلار، نرخ خام ئەمریکیش رەسیە 62.89 دۆلار.