‏داوەزیان نرخ نەفت خام عراق وە مدوو ئاڵشتبوین بازاڕەیل جیهان

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ نەفت خام عراق، ئمڕوو سێشەممە، داوەزیانیگ دیار توومارکرد وەگەرد بەرزەوبوونیگ لە نرخ نەفت لە بازاڕەیل جیهان، چوینکە هەردووک خام بەسرەی قورس و ناوڕاست زەرەریگ دیار وە دەس هاوردن وە بەراورد وەرد دانیشتن وەرین.

‏نەفت خام بەسرەی قورس داوەزیا ئەرا 51.76 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، داوەزیانیگ وە بڕ 4.45 دۆلار یا یەکسان وە %7.92، لەوەختیگ خام بەسرەی ناوڕاست داوەزی ئەرا 54.06 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وە داوەزیانیگ وە بڕ 4.45 دۆلار یا وە ڕێژەی %7.61.

‏نرخەیل نەفت بەرزەوبوین، تا بەشیگ لەو زەرەرەیلە کە لە دانیشتن وەرین تووماری کردبوی قەرەبوو بکەن، لەناو وەردەوامبوین بارودۆخ بێ‌دڵنیایی لەبان دانوستانکارەیل ئەرا کۆتاییهاتن جەنگ ئەمریکی ـ ئیرانی، لە وەختیگ هێمان دڵەراوکێیەیل مەننەو لەبان ئاسایش ڕەسانن نەفت لە خوەرهەڵات ناوڕاست.

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