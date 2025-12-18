‏داوەزیان نرخ نەفت خام بەسرە وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە ئاست جەهان

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏نرخ خام بەسرە وە هەردوگ جویر قورس و ناوڕاس، ئمڕوو پەنجشەممە، داوەزیان وەخوەی دی هاوکات وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە جەهان.

‏نرخ نەفت خام قورس بەسرە 50 سەنت داوەزیا کە یەکسانە وە 0.88%‎‎ رەسیە 56.42 دۆلار ، ونرخ خام ناوڕاس بەسرەيش 50 سەنت داوەزیا کە 0.84% و رەسیە 58.97 دولاراًدۆلار

‏نرخ نەفت لە جەهان بەرزەوبوی وە مدوو راپۆرتەیل وڵاتەیەکگرتگەیل کە ئامادەس ئەرا دانان سزایەیل نوویگ وەبان کەرت وزەی روسیا لە پسایگ مۆسک رەزامەنی لەبان رێککەفتن ئاشتی وەرد ئۆکرانیا نەدەێد، هاوکات وەرد مەزەنەی بازاڕ ئەرا رخداری دابینکاری لە ئەنجام ئابلوقەی ئەمریکا کە وەبان کەشتیە گواستنەوە نەفتیەیل فەنزۆلیلیا دریاس.

