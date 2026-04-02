داوەزیان نرخ نەفت بەسرە وە زیاتر لە ١٠ دۆلار باوجی بەرزەوبوین نرخ نەفت لە جیهان
شەفەق نیوز - وەدویاچگن
نرخ هەردوگ جویر نەفت قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، وە زیاتر لە 10 دۆلار داوەزی، باوجی نرخ نەفت لە بازاڕەیل جیهانی بەرزەوبوی.
نەفت قورس بەسرە داوەزیانیگ وە بڕ 10.96 دۆلار تۆمار کرد ک هاوتاو 9.79٪ە، و رەسییە 98.46 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، هەر وەو جویرە نەفت ناوڕاس بەسرەیش وە بڕ 10.96 دۆلار داوەزی وە رێژەی 9.61٪ و نرخ هەر بەرمیلیگ رەسییە 100.56 دۆلار.
نرخ نەفت ئمڕوو وە زیاتر لە 4٪ بەرزەو بوی، دوای لێدوانەیل دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا کە دووپات کردەو ویلایەتە یەکگرتووەیل وەردەوام بوود لە پەلاماردان ئیران، و لەوانەیش ئامانجەیل وزە و نەفت لە ماوەی هەفتەیل ئایندە.