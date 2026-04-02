‏داوەزیان نرخ نەفت بەسرە وە زیاتر لە ١٠ دۆلار باوجی بەرزەوبوین نرخ نەفت لە جیهان

‏نرخ هەردوگ جویر نەفت قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو پەنجشەممە، وە زیاتر لە 10 دۆلار داوەزی، باوجی نرخ نەفت لە بازاڕەیل جیهانی بەرزەوبوی.

‏نەفت قورس بەسرە داوەزیانیگ وە بڕ 10.96 دۆلار تۆمار کرد ک هاوتاو 9.79٪ە، و رەسییە 98.46 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، هەر وەو جویرە نەفت ناوڕاس بەسرەیش وە بڕ 10.96 دۆلار داوەزی وە رێژەی 9.61٪ و نرخ هەر بەرمیلیگ رەسییە 100.56 دۆلار.

‏نرخ نەفت ئمڕوو وە زیاتر لە 4٪ بەرزەو بوی، دوای لێدوانەیل دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا کە دووپات کردەو ویلایەتە یەکگرتووەیل وەردەوام بوود لە پەلاماردان ئیران، و لەوانەیش ئامانجەیل وزە و نەفت لە ماوەی هەفتەیل ئایندە.

