داوەزیان نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز - بەغداد / هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی، وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، داوەزیان توومار کرد.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 150750 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.
شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 151250 دينار عراقی.
پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد داوەزیا، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 151250 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 150250 دينار.
لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش داوەزیان توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 150700 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 150600 دينار.