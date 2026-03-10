داوەزیان نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەختر و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، داوەزیان توومار کرد.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 153900 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 155500 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد داوەزیان توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154500 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153500 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش وەگەرد بەسیان بۆرسە داوەزیان توومار کرد، کە نرخ فرووشتن مقابل 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153650 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 153550 دينار.