داوەزیان نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و هەولێر

شەفەق نیوز ـ بەغدا/هەولێر‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەی سەرەکی لە بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیا. ‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد، لە وەخت بەسین 141600‌ عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن. لە شەوەکی ئمڕوو 141700 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار بوی.‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد جیگیرە، نرخ فرووشتن رەسیە 142500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140500 دینارعراقی . ‏لە هەولێریش وەرگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار داوەزیا و نرخ فرووشتنی رەسیە 141350 دينار وەرانوەر 100 دولار، نرخ فروشتن 141250 دينار وەرانوەر 100 دولار.‏