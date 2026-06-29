داوەزیان نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، داوەزیان توومار کرد.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 155,000 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.
شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 156,750 دينار عراقی.
پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد داوەزیا، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 155,500 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 154,500 دينار.
لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش وەگەرد بەسیان بۆرسە داوەزیان توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154,850 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 154,800 دينار.