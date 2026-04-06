داوەزیان نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و جیگیربوینی لە هەولێر

شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزیان توومار کرد، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان جیگیر بوی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 154550 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154600 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 155000 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 154000 دينار عراقی.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار وەگەرد بەسیان بۆرسە جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 154700 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 154600 دينار.