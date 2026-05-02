داوەزیان نرخ دۆلار ئەمریکی وەگەرد بەسیان بۆرسەیل بەغداد و لە هەولێر

شەفەق نيوز- بەغداد / هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، وەگەرد بەسیان بۆرسەیل سەرەکی بەغداد پایتەخت، و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزیان توومار کرد.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، ئیوارەی ئمڕوو، لەبان نرخ 152,900 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی دەرەیلیان بەسان.

شەوەکی ئمڕوو، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153,100 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153,500 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 152,500 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانڕ نرخ دۆلار هەمیش داوەزیان توومار کردر کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 152,850 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 152,750 دينار.

ئی داوەزیانە وەگەرد راگەیانن پسپۆڕ ئابووری نەبیل مەرسومی تیەێد کە باس رەسین باریگ لە دۆلار کاش نوو کرد ئەرا بەغدا لە چوارچیوەی پاڵپشتیکردن ئەمریکی کە پەیوەندی وە سیاسەت ئی وەختە دیرێد و جویلەی دروسکردن حکومەت.