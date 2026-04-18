داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 152,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە رووژ پەنجشەممە نرخ دۆلار رەسیە 153,350 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 153000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 152,000 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 152,600 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152,450 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

