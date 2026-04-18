داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیا.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 152,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە رووژ پەنجشەممە نرخ دۆلار رەسیە 153,350 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 153000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 152,000 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 152,600 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152,450 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.