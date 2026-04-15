داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

2026-04-15T09:05:47+00:00

‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو سێشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 153400 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ دووشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 153700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 154000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 153000‌‌ دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153600 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153450 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏‌

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon