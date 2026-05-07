داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

2026-05-07T08:00:22+00:00

شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو پەنجشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و هەولێر داوەزی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 153,000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ چوارشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 153,100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 153,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 152,500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 152,800 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152,650 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

