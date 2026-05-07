داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 153,000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە رووژ چوارشەممە نرخ دۆلار رەسیە 153,100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 153,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 152,500 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 152,800 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 152,650 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.