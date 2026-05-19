داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

2026-05-19T08:30:50+00:00

‏  ‏شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو سێشەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و هەولێر داوەزی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 153850 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ دووشەممە نرخ دۆلار رەسیە 154100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 154250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 153,250 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیا، کە نرخ فروشتن رەسیە 153650 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153,500 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

