داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

2026-05-13T08:26:58+00:00

شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و هەولێر داوەزی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 153,800 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ سێشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 154,250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 154,250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 153,250 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153,700 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153,600 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

