داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغدا و جیگیربوینی لە هەولێر

2026-05-02T07:52:19+00:00

شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو شەممە،  لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزی  و هەولێر جیگیربوی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 153,100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  کە رووژ پەنجشەممە  نرخ دۆلار رەسیە 153,900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فروو‌شتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 153,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 152,500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153,700 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153,600 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

