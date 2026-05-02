داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغدا و جیگیربوینی لە هەولێر
شەفەق نيوزــ بەغداد/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت داوەزی و هەولێر جیگیربوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت رەسیە 153,100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. کە رووژ پەنجشەممە نرخ دۆلار رەسیە 153,900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێڕمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 153,500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 152,500 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوی، کە نرخ فروشتن رەسیە 153,700 عراقی وەرانوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 153,600 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.