داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 154,750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ سێشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 155,250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 155,250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 154250 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 154,750 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 154,550 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.