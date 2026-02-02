داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
2026-02-02T07:49:02+00:00

‏ شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو 

‏دووشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت   و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە149000  دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ سێشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 149400 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 149500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار  و نرخ سەنینی رەسیە 148500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 148900 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 148700 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

