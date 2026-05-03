داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی، وەرانەور دینار عراقی، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، لە بازاڕەیل بەغدای پایتەخت و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزیان توومار کرد.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ دۆلار لە بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت، وەشیوەی کەمیگ داوەزیان توومار کرد، کە رەسیە 152,900 دينار عراقی وەرانەور 100 دۆلار ئەمریکی.

ئیوارەی دویەکە، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153,100 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد جیگیر بوی، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153,500 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 152,500 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش داوەزیان توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 152,850 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 152,650 دينار عراقی.