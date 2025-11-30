داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، دویەکە چوارشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 142250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 143000 دینادینارر عراقی وەرانوەر 100 دۆلار 143250 و نرخ سەنینی رەسیە 141000 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141600 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141350 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.