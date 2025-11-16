داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 141200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، دویەکە شەممە، نرخ دۆلار رەسیە 141400 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 142250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140250 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 140950 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 140750 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.