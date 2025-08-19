‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
2025-08-19T08:09:57+00:00

‏شەفەق نيوز ـ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و لە هەولێر داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 140600 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  رووژ دووشەمە، نرخ دۆلار رەسیە 140950 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 141500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 139500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 140600 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 140400 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

