‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 155500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ سێشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 155750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 156000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 155000 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 154600 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 154500 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

