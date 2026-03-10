داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 155500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ سێشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 155750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 156000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 155000 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 154600 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 154500 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.