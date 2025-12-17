داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ سلشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 143100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 143250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 142250 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141400 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141300 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.