‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

2025-12-17T07:42:47+00:00

‏شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو 

‏چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت   و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ سلشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 143100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 143250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار  و نرخ سەنینی رەسیە 142250 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141400 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141300 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

