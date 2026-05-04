داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز- بەغداد/ هەولێر

نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانەور دینار عراقی، ئمڕوو دووشەممە، لە بازاڕەیل بەغدای پایتەخت و لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزیان توومار کرد.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ دۆلار لە بۆرسەیل سەرەکی کیفاح و حارسیە لە بەغدای پایتەخت داوەزیان توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 152,500 دينار عراقی.

دویەکە یەکشەممە، نرخ 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 152,900 دينار عراقی.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخوەیی بەغداد داوەزیا، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 153,000 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 152,000 دينار.

لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، نرخ دۆلار هەمیش داوەزیان توومار کرد، کە نرخ فرووشتن 100 دۆلار ئەمریکی رەسیە 152,450 دينار عراقی، و نرخ سەنینی رەسیە 152,350 دينار.