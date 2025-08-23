‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
2025-08-23T08:20:40+00:00

‏شەفەق نيوز ـ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو شەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و لە هەولێر داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142450 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  رووژ پەنجشەمە، نرخ دۆلار رەسیە 143700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 143500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 141500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 142000 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141900 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

