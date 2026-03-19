‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو

‏پەنجشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 154700 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ چوارشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 155000 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 155250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 154250 دینار.

‏لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 154400 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 154300 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

‏

‏