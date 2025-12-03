داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر

داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
2025-12-03T08:16:13+00:00

‏ ‏شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو 

‏چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142650 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، دویەکە سێشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 142900 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 143500 دینادینارر عراقی وەرانوەر 100 دۆلار 143250 و نرخ سەنینی رەسیە 141500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 141800 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141600 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

