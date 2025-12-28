داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 143200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ شەممە، نرخ دۆلار رەسیە 143400 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 143750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 142750 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 142350 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 142150 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.