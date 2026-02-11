داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو
چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەولێر داوەزیان وە خوەی دی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 150100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، رووژ چوارشەممە، نرخ دۆلار رەسیە 150200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتنی لە دوکانەیل بەغداد رەسیە 150500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار و نرخ سەنینی رەسیە 149500 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 149650 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 149750 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.