‏داوەزیان نرخ دۆلار لە بەغداد و هەولێر
2025-08-26T07:59:41+00:00

شەفەق نيوز ـ بەغداد/ هەولێر

‏ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو سێخشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و لە هەولێر داوەزیا.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 142100 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  رووژ دووشەمە، نرخ دۆلار رەسیە 142200 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.    

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد  رەسیە 143250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 141250 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیان وەخوەیدی، کە نرخ فروشتن رەسیە 142050 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141800 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

